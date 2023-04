Le changement climatique, des saisons – moins marquées — qui débutent plus tôt et qui sont plus longues, des arbres qui produisent de plus en plus de pollen… les facteurs sont divers et variés. Il y a aussi la question de l’hérédité. L’allergie : acquise ou innée ?

Lise-Marie Vandezande nuance : " globalement, on a affaire à une maladie familiale plutôt qu’héréditaire. Habituellement, on a tendance à dire que si le papa et la maman de l’enfant sont allergiques, l’enfant aura 60% de risques de le devenir. Si la maman est allergique, l’enfant aura 40% de risques de le devenir. Si le papa seul est allergique, on tombe à 30-35% de risques. Et si aucun des parents n’est allergique, il y a quand même plus ou moins 20 à 25% de risques de le devenir. Donc, c’est familial, mais pas véritablement héréditaire ".