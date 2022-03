Politique énergétique en Belgique : de la nécessité de combiner efficacité et sobriété (analyse)

Sobriété et efficacité ne seraient donc plus synonymes à l’heure actuelle ? "La première, la sobriété, est encore et toujours connotée comme relevant du registre de l’écologie politique. "Efficacité", plus policé, plus performatif aussi, est plus accepté généralement dans son intention et sa mise en œuvre à la fois par le grand public et les entreprises".

Pour Maxime Paquay, les deux noms communs devraient maintenant être associés : "Il est grand temps que ces deux termes se rejoignent. Parce que se serrer la ceinture sur l’écran du thermostat, ça ne suffira pas de toute façon. Il est grand temps de voir dans la sobriété et/ou l’efficacité énergétique autre chose qu’une privation. Il faut y voir la nécessité urgentissime d’investir, de dépenser aujourd’hui dans le fait de moins devoir dépenser demain. Pour le dire platement, tout comme un nuage nucléaire ne s’arrête pas à la frontière, les bouleversements du monde ne s’arrêteront pas aux prochaines élections".