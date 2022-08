"Je suis fatiguée d’entendre les politiciens se disputer entre eux sans jamais rien faire", a commenté la nonagénaire lundi dans le Corriere della Sera.

"L’Italie est dans une mauvaise passe et je veux faire quelque chose de bon et de positif", a ajouté l’ancienne actrice qui a joué dans plus d’une soixante de films au siècle passé, dont "Fanfan la Tulipe" ou "Notre-Dame de Paris".

Gina Lollobrigida entend se présenter sur une liste intégrant le parti communiste.