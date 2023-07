Politique en Flandre : quand le trublion Jean-Marie Dedecker pourrait ressusciter sa sulfureuse "Lijst" aux prochaines élections

Point de vue politique, son parti aurait donc surtout la capacité de nuire au Vlaams Belang et à la N-VA. Et il pourrait bien faire perdre quelques précieux pourcents à ces deux partis. Selon Baptiste Hupin, certainement une place de député à la N-VA puisqu’il siège pour eux en ce moment. L’ex-champion de judo dit avoir un vrai projet politique. Celui de rapprocher la N-VA et le Vlaams Belang après les élections. Jouer en quelque sorte " les entremetteurs " pour pousser la N-VA à rompre le cordon sanitaire et embarquer l’extrême-droite au pouvoir en Flandre. Il y a également un autre parti auquel il pourrait tailler des croupières. C’est l’Open VLD. Le parti du Premier ministre qu’on sait en pleine crise. Le parti libéral vient de changer de président. En 2007, c’est au VLD que la Lijst Dedecker avait volé le plus d’électeurs et même de candidats. Il avait pu séduire ceux qui étaient déçus par la ligne soft, pas assez libérale du VLD. Cela pourrait encore être le cas s’il se représente.