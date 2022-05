La liste des potentiels successeurs à Meyrem Almaci à la tête de Groen s’est réduite ces derniers jours, avec notamment Wouter De Vriendt ou Bogdan Vanden Berghe, vus comme des candidats potentiels, qui ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas.

Le nom de Jeremie Vaneeckhout, 36 ans, est revenu sur les lèvres ces dernières semaines, alors qu’il a été vice-président du parti sous la vice-présidence de Meyrem Almaci, entre 2014 et 2019. Il entre ainsi officiellement dans la course, aux côtés de Nadia Naji, âgée de 30 ans et travaillant au cabinet de la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt.