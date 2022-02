Politique en Flandre : des avis négatifs rendus pour la mise sur pied d’un institut flamand des droits humains

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mise sur pied d’un institut flamand des droits humains ne fait pas l’unanimité au nord du pays. Certains organes consultatifs, dont le conseil économique et social flamand, exigent même que le gouvernement Jambon revienne sur sa décision de se retirer d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances. Le ministre flamand en charge de l’Égalité des chances, Bart Somers (Open Vld), campe sur ses positions, rapporte mercredi De Morgen.

Consultés à la demande du ministre, aucun des neuf organes sollicités pour livrer un avis n’est favorable au retrait flamand d’Unia et à la création d’une instance flamande en matière de lutte contre les discriminations. Tant l’organe consultatif des organisations d’employeurs et d’employés que le conseil flamand pour le bien-être, la santé et la famille, demandent explicitement à la Flandre de reconsidérer ce retrait. Certains conseils consultatifs, dont celui représentant les personnes handicapées, sont particulièrement préoccupés par la Chambre de résolution des litiges. En effet, l’institut flamand des droits humains ne pourra plus, comme Unia, aller en justice en cas de violations flagrantes et assister les victimes devant les tribunaux.