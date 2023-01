Politique de migration et d’asile dans l’Union européenne : on ne fait pas de la grande cuisine en réchauffant les casseroles sales…

C’est exactement ce qui est en train de se passer dans l’Union européenne avec la politique de migration et d’asile. Un thème qui colle aux basques des Européens depuis la crise migratoire de 2015. Vous vous souvenez de ces images. Plus d’un million de migrants qui débarquent sur les côtes de Grèce ou d’Italie avant de se retrouver sur les routes européennes. Avec à la clé, une grosse poussée de tension entre les Etats membres. Dans l’urgence, les 27 ont payé la Turquie pour qu’elle retienne ces migrants sur son territoire. Et puis ils se sont quand même dit qu’il fallait aussi trouver une solution plus pérenne : le pacte sur la migration et l’asile.

La Commission européenne le met sur la table en septembre 2020. Il s’agit d’un large plan européen censé donner un grand coup d’éponge dans la politique de migration et d’asile. Un pacte "scotch brite". Avec un côté qui gratte : on renforce les frontières et on renvoie les migrants qui ne peuvent pas rester dans l’Union. Et un côté plus doux : on renforce la solidarité entre les 27 pour éviter que tous les migrants ne se retrouvent coincés en Grèce ou en Italie. Sauf que la grande lessive promise n’avance pas. Les Etats membres tergiversent, la poussière s’accumule sous le tapis et ça commence sérieusement à sentir mauvais. D’autant que dans le même temps, l’Europe est de nouveau confrontée à une hausse des arrivées irrégulières sur son territoire : en 2022, quelque 330.000 personnes ont ainsi été dénombrées par Frontex l’agence des gardes frontières de l’Union européenne, soit le niveau le plus élevé depuis la crise migratoire. Sans oublier les quelque 4 millions de réfugiés ukrainiens qui ont trouvé un abri dans l’Union.