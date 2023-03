Politique agricole commune : les agriculteurs inquiets à cause d’une mesure sur l’érosion des sols

Ils vont faire part de leurs inquiétudes lors du Groupe de Travail (GT) Erosion, mis en place en urgence par le ministre wallon Willy Borsus et qui se tient ce mardi.

Lors du GT, la FUGEA compte "essayer de montrer les difficultés pour mettre en place leurs mesures sur le terrain, aussi pour faire attention à ce que l’on puisse produire sur nos terres agricoles et pas faire que de l’environnement", explique Yves Vandenoorde, agriculteur et Coordinateur politique de la FUGEA.

La Fédération critique également la complexité et la temporalité de la PAC : "On n’a pas beaucoup de temps pour se retourner et avec la PAC qui arrive, on découvre tout ce qu’on doit mettre en place. On va de critère en critère, avec de plus en plus de couches environnementales et des conditions pour pouvoir produire. Et donc, couche après couche, ça fait déborder le vase et c’est la colère dans les campagnes", poursuit Yves Vandenoorde.

La FUGEA défend un régime d’exception pour certaines parcelles, comme dans d’autres mesures de conditionnalité.