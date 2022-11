Policier tué à Schaerbeek : V. Van Quickenborne annonce des mesures contre la violence vis-à-vis des policiers

Une série de mesures ont récemment été prises ou vont l'être prochainement pour répondre plus sévèrement aux violences commises à l'encontre des forces de police et ce, à la suite de l'assassinat d'un jeune inspecteur de 29 ans début novembre à Schaerbeek, a annoncé jeudi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, à la suite d'une concertation avec le Collège des procureurs et les syndicats de police.

Concrètement, la rébellion qui entraîne une incapacité de travail relèvera de "la tolérance zéro", ce qui signifie qu'une suite judiciaire sera systématiquement donnée à ce type de méfaits.

De plus, un magistrat de référence est désigné auprès de chaque parquet pour tous les faits criminels commis à l'encontre de policiers. Ce magistrat servira de point de contact pour la police et informera mieux les personnes concernées de l'état d'avancement des dossiers.