Policier tué à Schaerbeek : minute de silence nationale et des milliers de policiers aux funérailles de Thomas Monjoie

Une minute de silence sera respectée par les policiers de tout le royaume, vendredi matin, au début des funérailles du policier Thomas Monjoie, décédé la semaine dernière après une attaque au couteau. Plus de 2.000 agents sont attendus à la cérémonie qui doit débuter à 11h00 à Waremme, en province de Liège.

Les obsèques de Thomas Monjoie auront lieu vendredi matin dans la capitale hesbignonne. Une cérémonie y est programmée de 11h00 à midi, au funérarium Jean François, au numéro 140 de la rue des Prés, à Waremme. Plus de 2000 policiers y sont attendus et formeront une haie d'honneur de plus d'un kilomètre de long, en hommage à leur jeune collègue.

Dès le début de la cérémonie, une minute de silence est annoncée dans tous les commissariats de police du pays où les drapeaux devraient également être mis en berne. Victime d'une attaque au couteau, la semaine dernière, alors qu'il se trouvait dans un véhicule de service à l'arrêt à un feu rouge à Schaerbeek, le jeune policier Thomas Monjoie était originaire du village de Limont, dans l'entité liégeoise de Donceel. Un cortège emmènera ensuite l'inspecteur défunt, sous escorte policière, jusqu'au cimetière de Limont, où il sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale.