Policier tué à Schaerbeek : les syndicats réclament plus de moyens et de respect pour les forces de l’ordre

La mort de Thomas Montjoie, le policier tué en service à Schaerbeek jeudi dernier, a suscité de nombreuses réactions au sein des forces de l’ordre. Les syndicats de police ont porté leurs revendications auprès du Premier ministre Alexander de Croo ce jeudi matin. Ils exigent notamment davantage de moyens et de respect.

"C’est important qu’on se parle en direct. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé l’un de l’autre via la presse. Ce qui s’est passé est bien sûr dramatique. Et il est important que la police sache qu’elle a notre soutien à 100%", a confié le chef de gouvernement.