Policier tué à Schaerbeek : "Les mondes médicaux et policiers n’ont pas de cadre légal pour échanger des informations"

La pierre d’achoppement c’est le fait que, si on est prêt à se faire soigner volontairement, alors on ne doit pas être interné de force. L’élément est sujet à débat. Et une enquête est en cours.

"Même s’il n’a pas de faute individuelle, on se sent responsable et on se remet en question", affirme Ine Van Wymersch. Une remise en question individuelle mais qui questionne aussi le système en général : "si les procédures ont été respectées mais qu’un jeune policier perd la vie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas.

On doit s’interroger, est-ce que le système suffit pour faire notre boulot ? Il y a ici des opportunités pour régler l’échange d’information entre le monde médical et le monde judiciaire.