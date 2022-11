Policier tué à Schaerbeek : la police intégrée se demande si la réglementation existante est suffisante

La police intégrée s’est demandé lundi si la réglementation actuelle suffisait, pour régler des situations aussi complexes que celle à laquelle les intervenants dans la prise en charge de Yassin M., auteur présumé de l’attaque contre deux policiers, ont été confrontés.

Réagissant au rapport du procureur général de Bruxelles, Johan Delmulle, sur les circonstances de l’attaque à visée terroriste de deux policiers, remis au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), les chefs de la police intégrée regroupant les polices fédérale et locales se sont demandé si la réglementation actuelle était suffisante.

Ce rapport fait notamment état, sous réserve d’un inventaire plus précis auquel devra procéder l’enquête judiciaire, d’un manque de communication entre la police et l’hôpital où le suspect a brièvement séjourné jeudi matin quelques heures avant l’agression au couteau commise à Schaerbeek. Ce rapport montre que la police et l’hôpital se sont à peine informés mutuellement de ce qui s’est passé ce matin-là, et de la personne à laquelle ils avaient affaire.