Policier tué à Schaerbeek: la détention provisoire de Yassine M. prolongée d’un mois

Yassine M., l’homme qui a mortellement poignardé un policier de la zone de police Bruxelles-Nord en novembre dernier et en a blessé un second, restera en détention au moins un mois de plus. C’est ce qu’a décidé la semaine dernière la chambre du conseil de Bruxelles, selon l’avocat de Yassine M. Ce dernier est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre dans un contexte terroriste.

Rappel des évènements

Yassine M. a agressé une patrouille de la zone de police Bruxelles-Nord, qui circulait en voiture rue d’Aerschot à Schaerbeek, le 10 novembre dernier en début de soirée. Il a donné un coup de couteau dans le cou du policier au volant et a blessé le policier passager au bras. Les deux victimes ont été emmenées à l’hôpital. L’une d’elles, Thomas Monjoie, âgé de 29 ans, n’a pas survécu à sa grave blessure au cou. Son collègue, Jason P., a pu être soigné et est sorti de l’hôpital quelques jours après. Quant à l’auteur, il a été neutralisé par une autre patrouille qui a fait feu sur lui. Yassine M. a été blessé au bras et à la jambe. Grièvement blessé, il a lui aussi été emmené à l’hôpital. Son état est maintenant stable.

Des faits de terrorisme lui sont reprochés

L’enquête a révélé que Yassine M. s’était présenté, plus tôt le 10 novembre, dans un commissariat de police à Evere. Il y avait déclaré vouloir commettre un attentat contre la police, sollicitant une aide psychologique. Le parquet de Bruxelles avait alors ordonné de l’emmener vers l’unité psychiatrique des Cliniques Universitaires Saint-Luc pour y être admis. Il y a été escorté par des policiers, qui l’ont laissé sur place. Yassine M. a ensuite quitté la salle d’attente avant d’être vu par un médecin.