Policier tué à Schaerbeek : "Je veux tout faire pour éviter des drames comme cela" affirme la ministre Annelies Verlinden

On l’a encore vu ce week-end dernier, dans les stades, la violence est toujours présente. La ministre dit aussi vouloir renforcer son attirail pour lutter contre cette dernière. Des discussions avec la Pro League ont eu lieu, note-t-elle, un "plan pour un football sûr et sécure". Elle dit vouloir continuer et mentionne "un petit groupe de hooligans qui sont des tyrans dans les stades. On ne peut accepter qu’on terrorise notre football et nos stades. On va proposer au gouvernement d’augmenter les peines", et éviter ainsi que des matches doivent encore être écourtés.

