Policier tué à Schaerbeek : faut-il revoir la procédure judiciaire ?

Le pays est sous le choc suite au décès du policier liégeois poignardé en service ce jeudi par un ancien détenu radicalisé. Si le drame suscite beaucoup d’incompréhension, c’est que l’assaillant s’était rendu dans un commissariat pour demander une assistance psychologique quelques heures avant l’attaque. Les informations sur l’instabilité psychologique de l’assaillant ont-elles bien circulé ?

Sur le plateau de la VRT, Olivier Slosse, chef de corps de la zone de police Bruxelles Nord, décrit "de l’incompréhension et de la colère, parce qu’on a suivi toutes les discussions et les communiqués de presse. Et au final, on se retrouve dans une situation où aucune faute n’a été commise, mais il y a quand même ce résultat. C’est inacceptable."

Selon Ine Van Wymersch, procureure du Roi de Hal Vilvorde, un dossier ne peut pas être judiciarisé quand aucun délit n’a été commis, comme cela a été le cas pour Yassine M. quand il s’est présenté de lui-même à la police. Toutefois, elle estime que cela vaut la peine de remettre en question le système et la procédure.