Policier poignardé à Schaerbeek : la famille de Thomas Monjoie a assisté à la reconstitution

La reconstitution de l’agression qui a coûté la vie au policier Thomas Monjoie s’est déroulée dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles hier soir entre 23h et 2h30 du matin. Un horaire choisi notamment pour se rapprocher des conditions de luminosité dans lesquelles avait eu lieu l’attaque. Pendant plus de trois heures, Me Quentin Mayence et ses clients, les parents de Thomas Monjoie y ont assisté à distance. La reconstitution était en effet filmée et les différentes parties civiles, le parquet fédéral ainsi que la défense étaient dans des containers à proximité dans lesquels ils visionnaient les images.

"Les parents ont tenu à être présents. Ils ont un besoin important de réponses ou de tentatives de réponses sur la façon dont les choses se sont passées au moment des faits ou avant dans les prises de décisions ou l’absence de prises de décision qui ont amené à un drame épouvantable" nous explique Me Mayence qui souligne la dignité dont ont fait preuve ses clients lors de la reconstitution.