Policier mis en examen, arrêts maladie de soutien : que se passe-t-il avec la police française depuis la mort de Nahel ?

Et c’est là que la protestation commence : en soutien à cet agent, une cagnotte est à nouveau créée, lancée jeudi dernier sur le site Gofundme, et qui totalisait samedi 40.000 euros, avant d’être suspendue dimanche pour "vérifications", selon le journal L’Indépendant. En parallèle, des centaines de policiers se sont mis en arrêt maladie, rapporte La Provence. Par soutien et par ras-le-bol, comme témoigne l’un d’entre eux à RTL : "On est au bout, je n’en peux plus. Je me demande même si je vais continuer (dans) la police. À force de ne plus avoir de sens dans notre profession, ça ne donne plus envie."

Plusieurs syndicats ont appelé les agents à se mettre en "code 562", c’est-à-dire à n’effectuer plus que le service minimum, les policiers n’étant statutairement pas autorisés à faire grève. Selon BFMTV, seules les plaintes "les plus urgentes" seront traitées.