Polices : deux syndicats signataires d’un accord " intermédiaire " avec l’Intérieur, la CGSP et la CSC n'en veulent pas

Ce cadre de négociation à long terme n’a pas convaincu la CGSP car 2024 étant une année électorale, c’est traditionnellement un moment de prudence budgétaire peu propice à la conclusion d’un nouvel accord. Le syndicat socialiste a donc décidé d’appeler à un second round d’actions dès la mi-février pour tenter d’obtenir plus que ce qui a été proposé aujourd’hui mais ce syndicat n’a pas été suivi par deux autres organisations, le SLFP libéral, et le SNPS syndicat représentant les corps de sécurité au sens large, qui ont choisi de s’inscrire dans le cadre proposé par la ministre, un accord "conditionnel" disent-ils. La CSC, n’a pas signé l’accord non plus, ce qui lui permet de garder les mains libres pour mener d'éventuelles actions avec la CGSP.