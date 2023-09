"Police": Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois face à un dilemme impossible

Couronné de plusieurs prix littéraires à sa sortie, "Police" retient l’attention de nombreux lecteurs, au nombre desquels on compte notamment la réalisatrice Anne Fontaine, touchée par l’humanité de ses trois personnages principaux. Interrogée par notre chroniqueur cinéma Hugues Dayez, elle raconte en effet "avoir ressenti une proximité, une intimité avec ces hommes et ces femmes qui sont fragiles intérieurement et qui doivent exercer un métier où il faut être complètement étanche et sûr de soi".

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, "Police" n’est donc pas un film policier, mais bien un huis clos psychologique, reposant sur le contraste entre l’obéissance absolue que requiert l’uniforme et les états d’âme que peuvent parfois éprouver ceux qui le portent.

Une large palette d’émotions relevée par le jeu de Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois, qui forment à travers ce film un excellent trio.

"Police", un film à découvrir ce lundi 11 septembre à 21 heures sur La Une et en replay sur Auvio pendant 30 jours.