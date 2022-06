Police : un important plan d’investissement dans le personnel et l’infrastructure sera présenté vendredi en gouvernement

"Il est essentiel de renforcer le personnel spécialisé au sein de la recherche fédérale dans le cadre de la lutte contre la criminalité grave et organisée. Le dossier Sky ECC a démontré ce dont nos équipes de la justice et de la police sont capables. Nous voulons continuer sur cette voie. C’est pourquoi ce gouvernement investit dans la police judiciaire fédérale, en prévoyant un renforcement de 409 membres de la police supplémentaires d’ici 2024. Les hauts responsables du ministère public et de la police judiciaire fédérale ont déjà fait savoir que, grâce à ce renforcement, ils seront équipés pour affronter la lutte contre la grande criminalité. En contrepartie, nous demandons qu’un exercice d’efficacité soit mené en interne et qu’il y ait une coopération plus étroite avec les services de recherche locaux", a de son côté déclaré Vincent Van Quickenborne.