Police : la CGSP dépose un préavis de grève pour le 20 juin

De son côté, le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) affirme, par la voix de son secrétaire national Thierry Belin, être "solidaire sur le fond", soit sur le besoin d'un meilleur pouvoir d'achat dans les services publics, mais ne "pas être convaincu sur la forme", soit par la manifestation.

Le SLFP/VSOA dit également s'en tenir à l'accord passé en début d'année avec la ministre de l'Intérieur et ne pas participer à la manifestation.

Accord "intérimaire"

Pour rappel, un accord "intérimaire" sur l'amélioration des conditions salariales et de travail au sein de la police a été approuvé cette année par les deux syndicats représentatifs, le SLFP et le SNPS. La CGSP et la CSC, minoritaires, l'avaient rejeté.