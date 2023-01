Police : la 15e édition du "week-end sans alcool au volant" a débuté ce vendredi soir

La 15e édition du "week-end sans alcool au volant", initié par la police fédérale, se déroulera du vendredi 13 janvier à 18h00 au lundi 16 janvier à 06h00, a-t-elle annoncé jeudi.

Durant ce week-end, les polices fédérale et locale contrôleront l’alcoolémie des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds sur 335 sites répartis sur l’ensemble du territoire. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden se sont rendus à Winksele, près de Louvain, afin de donner le coup d’envoi de cette action policière. Elle se poursuivra jusqu’au 16 janvier à 6 heures du matin.