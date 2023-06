Police fédérale : des "résultats impressionnants" pour le "Fugitive Active Search Team", qui a arrêté 232 criminels en cavale en 2022

Depuis 2019, le fonctionnement de FAST a changé radicalement. En 2022, "FAST 2.0" a véritablement pris son envol. "L'année 2022 a été une année d'innovation, comme le prouve l'organisation du tout premier hackathon FAST", explique encore la police fédérale. Le mercredi 30 mars, des spécialistes de différents services de police et de sécurité se sont mis au travail une journée durant pour retrouver des fugitifs à l'aide de sources ouvertes (open source intelligence), principalement des sites internet et des media sociaux. Le projet a finalement abouti à huit arrestations, a remporté un CPL Award du meilleur projet de réseau et partenariat et aura bientôt une suite au niveau européen.