Police des aéroports : diminution de personnel à Ostende et Liège, réunion de concertation annoncée

Du coté de la police fédérale, on précise que seuls deux aéroports font l’objet d’une réduction de prestations, celui d’Ostende et de Bierset. Rien de prévu en revanche à Charleroi ni à Zaventem. Et qu’il s’agit bien d’une mesure motivée par des raisons budgétaires : " la Police Aéronautique a dû prendre certaines mesures pour limiter les heures de nuit et de week-end sur deux sites".

A Ostende, il y aura un membre du personnel en moins durant les nuits tandis qu’à Bierset, il y en aura deux en moins à concurrence de 2 nuits par semaine. Durant certaines prestations de week-end, il y aura également deux membres du personnel en moins à Bierset précise le communiqué transmis.

" Ces mesures ont été prises à la suite d’une analyse opérationnelle tenant compte des nécessités pour garantir que les missions affectées à la Police Aéronautique soient toujours pleinement assumées " précise la direction de la police qui affirme que les activités et les moments choisis garantissent que ces mesures n’auront aucun impact pour les passagers et la sécurité.