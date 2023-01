Polémiques pour "Het Verhaal van Vlaanderen" : une série trop chère qui sert les intérêts de la N-VA ?

Si les financements ont fait grincer des dents, c'est surtout le gouvernement flamand qui a été visé par les critiques.

Les partis de l’opposition Groen et Vooruit s’en sont directement pris à Jan Jambon et à ses ministres, dénonçant une absence de priorités dans les subsides accordés. À leurs yeux, le gouvernement flamand préfère privilégier le financement d’un documentaire sur le passé plutôt que d’investir dans l’avenir, et ce à un moment où les écoles et d’autres secteurs manquent cruellement de moyens.

Des reproches ont également été faits quant à l’agenda de la N-VA. On le sait, le parti de Bart De Wever veut renforcer l’identité flamande. Le gouvernement Jambon a dans ce cadre lancé l’élaboration de son fameux canon, une sorte d’histoire officielle de Flandre. Un musée virtuel de la Flandre est également en cours d’élaboration. On pourrait donc croire que la série Het Verhaal van Vlaanderen a été commandée par le pouvoir en place... mais ce n’est pas le cas. Le projet a en effet été lancé avant la signature de l’accord gouvernemental. Il n’en reste pas moins que la diffusion de ce programme entre parfaitement dans l’agenda politique des nationalistes flamands. Elle répond aussi à la demande faite à la VRT par le gouvernement Jambon d’accorder plus d’attention à l’identité flamande dans ses émissions.