Polémique sur les passages pour piétons arc-en-ciel : "Un espace public est toujours marqué, façonné socialement"

Vandalisés, recouverts de peinture ou encore tagués… Les passages pour piétons arc-en-ciel ne sont pas toujours bien accueillis et sont parfois visés par des actes homophobes et LGBTQphobes, comme ça a été récemment le cas à Seraing et à Neupré.

Sans aller jusqu’à commettre de tels actes, d’autres voix émettent des critiques face à la multiplication de ces passages pour piétons. Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (Les Engagés), a dénoncé le 12 mai dernier l’installation d’un passage pour piétons arc-en-ciel sur une voie régionale au sein du territoire de sa commune. Le bourgmestre justifie son opposition par plusieurs arguments.

Il affirme notamment qu'"un passage piétons a un seul et unique objectif : sécuriser les traversées des piétons" et affirme qu’il ne doit pas être "détourné pour soutenir des causes, aussi nobles soient-elles". Benoît Cerexhe affirme également que le passage "perturbe une série de personnes ayant des problèmes de vue ainsi que les chiens d’aveugle" et rappelle qu’il y a "plusieurs manières de peindre des passages arc-en-ciel".

Du côté de la Ligue Braille, on rejette l’argument de la sécurité mise à mal pour les personnes malvoyantes, car "globalement, plus il y a de contrastes, plus ce sera lisible". Par ailleurs, "ces passages cloutés aux couleurs de l’arc-en-ciel ne sont pas nouveaux. Il y en a un depuis plusieurs années sur le rond-point Schuman et, à ce stade, aucun de nos bénéficiaires n’a fait remonter de gènes ou de plaintes", relève l’asbl.