Polémique raciste en Formule 1 : Nelson Piquet accusé d'avoir insulté Lewis Hamilton, la F1 réagit

Du côté du constructeur allemand, la réaction est également sans équivoque.

" Nous condamnons dans les termes les plus forts toute utilisation de langage raciste ou discriminatoire de quelque nature que ce soit. Lewis a été le fer de lance des efforts de notre sport pour lutter contre le racisme, et il est un véritable champion de la diversité sur et hors-piste. Ensemble, nous partageons une vision pour un sport automobile diversifié et inclusif, et cet incident souligne l’importance fondamentale de continuer à lutter pour un avenir meilleur. "

Du côté de Nelson Piquet et du clan Verstappen, c’est pour l’instant le silence radio.