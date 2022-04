Polémique entre Molenbeek et Sammy Madhi au sujet de l'ouverture d'un centre Fédasil

Survient alors la guerre en Ukraine et la fuite de millions de réfugiés ukrainiens aux quatre coins de l'Europe. Quand il est question de faire de l'ancien Hôme Sebrechts un lieu d'accueil temporaire pour les réfugiés en provenance d'Ukraine, tout le monde acquiesce. Même les riverains? "Oui", explique Jean-Luc Goossens, un habitant, "parce que c'était temporaire et limité en nombre. Les Ukrainiens sont venus ici, ils restaient deux, trois jours maximum. Et les Ukrainiens étaient à peine partis que Fédasil a réquisitionné l'endroit pour y mettre des demandeurs d'asile. Et nous comprenons très bien que ces demandeurs d'asile doivent être accueillis, doivent avoir un toit et doivent avoir à manger. Mais ça s'est fait sans concertation, sans dialogue et c'est pour ça que nous sentons abusés, nous nous sentons trompés."

L'ouverture d'un autre centre de "triage" des réfugiés ukrainiens à Woluwe-Saint-Lambert a apparemment rendu celui de Molenbeek inutile. Fédasil en profite donc pour transformer ce centre d'accueil provisoire pour Ukrainiens en centre permanent pour l'ensemble des demandeurs d'asile ayant besoin d'un toit en attendant que l'administration statue sur leur demande.