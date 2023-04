Polémique en Allemagne : L’interview "exclusive" de Michael Schumacher était le fruit de l'intelligence artificielle

La prétendue interview exclusive de Schumacher se présente en effet de manière ordinaire malgré des formulations inhabituelles. Elle prend la forme d’un question/réponse avec la légende de la Formule 1 – dont on ne connaît d’ailleurs pas vraiment les conditions de santé – et présente des citations telles que "ma vie a complètement changé".

De quoi tromper les lecteurs les moins méfiants. Il faut en effet attendre la toute fin de l’interview pour découvrir la supercherie, enfin avouée par le magazine.

"Michael Schumacher a-t-il vraiment tout dit lui-même ? Nous avons trouvé cette interview en ligne, sur un site qui publie des textes générés par l’intelligence artificielle", avance-t-on alors qu’aucune signature n’accompagne cette publication.

Cette démarche mensongère, volontairement trompeuse et inqualifiable a évidemment fait bondir les professionnels du secteur et l’opinion publique allemande (et internationale) dont les commentaires indignés inondent les médias.