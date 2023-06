Parmi ce butin, on compte donc les fameux "bronzes", qui sont en réalité des plaques de laiton finement gravées et décorées de sculptures à figures humaines. Ces plaques ornaient les murs du palais, et datent d’entre les 16e et 18e siècles. De précieux objets que les musées de Londres, Paris, Berlin et bien d’autres gardaient précieusement jusqu’ici.

Le retour au bercail de plus de 1100 d’entre eux, conservés en Allemagne, avait été annoncé en 2021. En décembre dernier, sous les auspices du ministère allemand des Affaires étrangères, 22 premières pièces étaient rendues. Dans la foulée, le Nigéria avait annoncé l’ouverture, en 2024, d’un nouveau musée érigé pour exposer ces joyaux de l’art ouest-africain. D’autres musées occidentaux avaient annoncé la restitution de bronzes, tandis que le British Museum, connu pour sa réticence à rendre des artefacts réclamés par d’autres pays, devait participer au financement du musée de Benin City.