Polémique du Chat à 370.000 euros : quel est le prix des œuvres d’art installées dans l’espace public à Bruxelles ?

La chatte à bicyclette : 100.000 euros

Impossible de passer à côté de la chatte à bicyclette qui depuis 2005 pose une patte à terre et regarde les passants. Cette création du sculpteur français Alain Séchas et qui a coûté 100.000 euros à la Ville de Bruxelles est installée à l’angle entre la rue de l’Ecuyer et la rue Montagne aux herbes potagères, face aux galeries Saint-Hubert. Malgré son coût, l’œuvre, colorée et solaire, est appréciée des Bruxellois et notamment des femmes cyclistes.