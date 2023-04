Polémique autour du "coût de la couronne" au Royaume-Uni : qu’en est-il en Belgique ?

"The cost of the Crown" : c’est le nom de la nouvelle investigation du quotidien anglais “The Guardian” sur le patrimoine financier de la famille royale britannique. Entre enrichissement personnel ou origine douteuse de certaines richesses… le moins que l’on puisse dire, c’est que la transparence n’est pas le fort de la monarchie britannique. Et en Belgique alors ? Que peut-on dire du "coût de la couronne" belge ?

En Belgique, c’est "assez simple", estime sans détour l’historien Vincent Dujardin, spécialiste de la monarchie à l’UCLouvain. En effet, les moyens que l’Etat belge met à disposition du roi dans l’exercice de sa fonction sont établis par "La liste civile". Du personnel, en passant par les déplacements et le parc automobile : tout est couvert par cette fameuse liste.

"Ce n’est pas un salaire, ni un revenu, c’est simplement un montant qui est mis à la disposition du roi pour exercer sa mission de chef d’Etat", précise l’historien. D’après l’article 89 de la Constitution, cette liste est d’ailleurs fixée pour l’ensemble de la durée du règne. Sans compter l’indexation, "une fois qu’elle est octroyée, on n’y touche plus", remarque Vincent Dujardin. En 2013, la Liste civile était fixée à 11.554 euros.