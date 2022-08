Polémique autour de Metallica depuis son pic de popularité auprès des fans de la série "Stranger Things"

Vous le savez, le groupe a été découvert par une toute nouvelle génération de fans grâce à la présence du titre "Master of Puppets" dans la bande originale de la série "Stranger Things".

Le mois dernier, ils avaient même remercié et accueilli ces plus jeunes fans après que d'autres plus "anciens" critiquent cette engouement soudain. Ils avaient déclaré dans un message sur TikTok :

"Tout le monde est le bienvenu dans la Metallica Family !"

Et avec toute cette nouvelle popularité, certains ont mis en lumière quelques éléments du passé du groupe, comme des allégations de comportements racistes. D'autres vont même plus loin en demandant à ce que le groupe soit "interdit".

La polémique vient en fait d'une utilisatrice de TikTok, Serena Trueblood, qui propose une série intitulée Is Your Fav Problematic, et qui s'attarde sur le passé d'artistes et examine ses comportements pour savoir s'ils sont "problématiques".

Les fans semblent divisés dans les commentaires : certains sont choqués et déçus, alors que d'autres avancent le fait qu'un groupe a le droit et l'opportunité de "grandir et de changer" sans qu'on remette toujours d'anciens événements en avant. Ceux-ci ajoutent même que certaines sources utilisées dans la vidéo ne sont pas fiables et pourraient être problématiques elles aussi (un des extraits montre par exemple des commentaires du chanteur Dave Mustaine des années après qu'il a quitté Metallica).

Un utilisateur explique :

"Il n'existe aucun groupe ou artiste qui ne soit pas problématique au cours de sa vie. Quand vous comprendrez ça, vous trouverez la paix."

La vidéo a aussi été vue sur Twitter et certains ont pris quelques captures d'écran de celle-ci en exprimant - avec ironie - leur regret que les nouveaux fans soient aujourd'hui troublés d'avoir acheté des T-shirts avec le logo du groupe.

On vous laisse découvrir quelques réactions :