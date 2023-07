Polémique autour de la venue à Nice de la cheffe d’orchestre italienne Beatrice Venezi

Des associations protestent contre la venue à l’Opéra de Nice, en décembre prochain, de la cheffe d’orchestre italienne, très proche de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

La cheffe d’orchestre Beatrice Venezi, qui avait déjà été invitée à diriger un concert en 2022, sera de retour sur la Côte d’Azur en décembre prochain, pour diriger l’Orchestre philharmonique de Nice dans le ballet Giselle d’Adolphe Adam, ainsi que le concert du nouvel an le 1er janvier 2024. Une invitation à laquelle s’opposent fermement une dizaine d’associations et organisations syndicales, qui ne voient pas d’un bon œil la venue d’une proche de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. "Dans un contexte de banalisation de l’extrême droite et du fascisme, l’invitation faite constitue un geste politique que nous contestons et dénonçons fermement", peut-on lire dans un communiqué commun signé par les onze associations et organisations syndicales qui s’opposent à la venue de Beatrice Venezi.

Ce n’est pas la première fois que la venue de la cheffe d’orchestre italienne est contestée en France. En avril dernier, Venezi a dirigé La sonnambula de Bellini à Limoges. Une présence qui a fortement déplu à de nombreuses associations, dont la Ligue des Droits de l’Homme, qui ont dénoncé les liens de la cheffe d’orchestre avec l’extrême droite italienne. Il faut dire que Beatrice Venezi est devenue la conseillère musique du ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano.

Réagissant à la polémique, et à la demande d’annulation des concerts de Beatrice Venezi à Nice, par voie de communiqué, transmis à l’AFP, le directeur général de l’Opéra de Nice, Bertrand Rossi, tente d'apaiser les tensions, déclarant que "la musique ayant le pouvoir de transcender les clivages et de rassembler les individus autour d’une expérience commune, il est essentiel de séparer l’art de la politique". Il n’est pas sûr que les associations se contentent de cette réponse. Affaire à suivre…