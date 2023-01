Polémique au cœur des JO de Paris : des travailleurs sans-papiers affirment être exploités sur les chantiers

Ces chantiers olympiques sont gérés par la Solideo : la régularité sociale et administrative des chantiers est donc l’une de ses préoccupations. Mais son pouvoir a des limites. "Ce qu’on essaie de faire, ce n’est pas de construire un parapluie totalement imperméable - on n’en est pas capable, on n’a pas de pouvoir de police -, mais c’est de dissuader les fautes grossières, qui représentent l’essentiel du problème. Et qui souvent conduisent à des situations sociales tout à fait dégradées", se défend Antoine de Souich, directeur de la stratégie et de l’innovation de la Solideo.

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour travail dissimulé et emplois d’étrangers sans titre. La Solideo a annoncé qu’elle joignait aux procédures.