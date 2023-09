Pôle sportif à Grez-Doiceau : la construction des terrains de hockey et de padel va commencer

Le développement du pôle sportif de Grez-Doiceau va bientôt franchir une nouvelle étape. La construction des nouvelles infrastructures pour le hockey et le padel sera lancée au mois d'octobre, juste en face du hall omnisports. Le chantier s'achèvera en 2024.

Pour le hockey, il est donc prévu d'aménager un terrain classique, un terrain plus petit pour les entraînements des plus jeunes et un bâtiment comprenant quatre vestiaires. Pour le padel, deux terrains couverts (praticables toute l'année) sortiront de terre.

Enfin, le projet comprend aussi le réaménagement des parkings du hall omnisports, sur un espace inoccupé entre le hall et le rond-point.

Lancé en 2019, ce projet a été mis au point en partenariat avec la commune voisine de Beauvechain, et avec le soutien de la Ligue francophone belge de Hockey et plusieurs clubs voisins. Pour le hockey, il reste encore à trouver le comité qui créera le nouveau club.