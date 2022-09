Polaroid se lance dans les enceintes Bluetooth

Après la photographie, Polaroid s’essaye à la musique. L’entreprise vient de dévoiler une gamme composée de quatre enceintes, baptisée Music Full Color.

Les enceintes, très colorées, s’appellent P1, P2, P3 et P4, chacune étant un peu plus grande et plus polyvalente que la précédente. Du côté des prix, on commence à 59,99 euros, puis 129,99 euros, 189,99 euros et 289,99 euros pour la P4, la plus grande et la moins portable.

Le look inspiré des appareils photo de la marque est bien présent grâce au gros bouton rouge sur le dessus, “un clin d'œil à l'héritage de la photographie instantanée et à son célèbre déclencheur de la même couleur”, comme l’explique l’entreprise. Autre clin d’œil : la dragonne présente sur la P1 et P2, qui reprennent l’arc-en-ciel Polaroid.

Pour accompagner ces enceintes, l’entreprise annonce également le lancement de Polaroid Radio, un service expérimental qui promet “cinq univers sonores uniques, conçus par des professionnels, gratuits et sans publicité, accessibles aussi bien à ceux qui choisissent d'acheter les enceintes qu'à ceux qui ne les ont pas.”

Et Polaroid ne devrait pas s’arrêter là. La marque va même jusqu’à teaser “des annonces très intéressantes pour l'année prochaine.” D’ici là, les enceintes sont à découvrir par ici.