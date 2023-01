"Polarise Nordic Film Nights", un festival consacré tout entier au cinéma nordique

Du 1er au 3 février, le cinéma Galeries à Bruxelles accueillera la deuxième édition POLARISE Nordic Film Nights, trois nuits thématiques célébrant le cinéma nordique.

Un vent d’air frais souffle sur le paysage cinématographique bruxellois, tout droit venu du nord. Lancé par quelques cinéphiles enthousiastes et friands des productions filmiques nordiques, le POLARISE est encore fort récent, puisqu’il n’en est qu’à sa deuxième édition, mais suscite déjà un fort enthousiasme.



Pour cette nouvelle salve de films, l’équipe de programmation propose une sélection qui se veut éclectique, du "feel-good" à la fresque dramatique en passant par le documentaire. On pourra notamment y découvrir "Woman at Sea" de Dinara Drukarova, un voyage poétique et intime en Islande et "Sick of Myself" de Kristoffer Borgli, une comédie sarcastique norvégienne projetée dans la sélection Un certain regard au dernier Festival de Cannes. Un autre film de cette sélection cannoise sera également au programme : "Godland" de Hlynur Palmason, une grande fresque magnifiquement filmée qui le périple d’un jeune prêtre danois en Islande à la fin du 19e siècle, avec pour mission de construire une église et photographier la population, mais confrontée à de multiples tentations. Il sortira officiellement dans les salles belges le 8 mars prochain.



Egalement au programme, deux documentaires avec un goût prononcé pour le chant : "Ruthless Times – Songs of Care" de Susanna Helk, un film militaire qui se penche sur la privatisation des maisons de retraite et des services sociaux, avec fantaisie et musique, ainsi que "Karaoke Paradise" d’Einnari Paakkanen qui se penche sur une hôtesse de karaoké et ses clients.



Quelques courts-métrages seront également de la partie, avec notamment " Nest " de Hlynur Palmason, un film multi-primé dans les festivals sur le cycle de la vie. Le reste de la sélection est au diapason, avec des courts-métrages nordiques qui interrogent notre relation à la nature.