Polar Youth : la Belge se dévoile avec "Hypogean" sur le label Mau5trap

Justement, musicalement, quelle vague t’inspire en ce moment pour la création ?

P : L’an dernier je parlais avec un producteur français qui s’appelle Vowed. Il avait déjà une vibe un peu UK Garage, que je connaissais déjà mais qui m’a fait redire que c’était sympa. Cela fait déjà 16 ans que je fais de la musique, je fais toujours évoluer mon style. J’ai fait de la dubstep, j’ai fait du chillstep, de l’électro house. J’ai toujours les mêmes influences mais je les mets au service d’autres styles. J’ai commencé la house et le UK garage mais quand je fais un style c’est avec ma touche personnelle.

Tu m’avais déjà dit que ton style touchait plus à la vibe du continent américain et là ton EP sort chez Mau5trap, comment ça s’est fait ?

P : Tout est grâce à ma manager, Mouna, elle avait entendu mes démos et avait des labels en tête. Mon style est très international donc un des labels était Mau5trap et ils ont directement été enthousiastes. Le single que j’ai sorti en premier a été très bien accueilli alors que leur style est habituellement plus havy-bass, mid-tempo comme avec Rezz et pourtant les fans du label ont été super réceptifs.