Pol Bury, 100 ans. Va-et-Vient, au Centre de la Gravure à La Louvière

Pol Bury est un artiste belge à la réputation internationale. Il est né à Haine-Saint-Pierre (La Louvière), il y a cent ans, et décédé à Paris en 2005. Il est connu comme sculpteur, mais le travail du graveur nourrit sa réflexion du mouvement et de la lenteur. Va-et-vient est le titre de l’exposition qui rassemble plus de 250 œuvres relevant pour la plupart du monde de l’estampe.