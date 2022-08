Pokémon : un musée numérique des cartes totalement gratuit !

L’idée est assez novatrice et très accessible, même pour les personnes ayant perdu le fil des différentes générations de Pokémon. Chaque carte indique l’extension de cartes à laquelle elle appartient.

Il est également possible de voir les illustrations en grand format afin d’y trouver des détails qu’on n’aurait peut-être jamais vu auparavant ! L’exemple avec cette carte de Mew et Mewto ci-dessus avec et sans le texte.

En plus de ces visites réparties sur 3 catégories, il est également possible de visiter "l’espace spécial" qui propose des illustrations créées spécialement pour cette occasion, ainsi que les commentaires des différents illustrateurs. Bref vous l’aurez compris, pour tous les aficionados des Pocket Monsters (qui, une fois contracté donnera Pokémon) cette exposition unique en son genre vaut le détour.

Vous avez jusqu’au dimanche 23 octobre pour découvrir cette exposition et parcourir les multiples couloirs virtuels qui la composent !