Pokémon : un joueur recrée la région de Kanto en LEGO

Un certain Buscags1 a partagé sur Reddit sa reconstitution, en LEGO, de la Route 2 de la région de Kanto, aperçue pour la première fois dans Pokémon Rouge et Bleu, soit les deux premiers épisodes de la saga sortis en Europe en 1999.

Selon le créateur, cette première partie n’est qu’un début. Il travaille actuellement sur la Route 1 et sur Bourg Palette. Par la suite, il envisage de recréer la région de Johto, aperçue en 2011 dans Pokémon Or et Argent.

À noter que cette reconstitution miniature de Kanto est entièrement numérique. Buscags1 n’a fait appel qu’à des briques virtuelles, grâce au logiciel LEGO Studio du site Bricklink. Le logiciel, entièrement gratuit, peut être téléchargé à cette adresse. Il vous permet de construire tout ce dont vous rêver, d’exporter le tout avec un rendu réaliste afin de ressembler le plus possible aux véritables briques danoises, et même de publier une notice d’assemblage.

Quant au projet Buscags1, direction Reddit pour suivre son évolution.