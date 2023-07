Pokémon Sleep : le jeu qui va vous apprendre à dormir

Une fois ce score obtenu, il sera multiplié par la puissance de Ronflex (si vous l’avez nourri et désaltéré) : plus Ronflex est fort, plus il attirera des Pokémons autour de lui et vous pourrez non seulement compléter votre Dododex mais aussi découvrir des styles de dodos divers et variés. Au fil des semaines, le Ronflex grandira. Et cela permettra aussi de découvrir des styles de dodo rares.