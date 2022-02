Pokémon s’associe à l’artiste Daniel Arsham pour une nouvelle exposition cristallisante et temporelle

Cette nouvelle collaboration entre Pokémon et Daniel Arsham permet à l’artiste de montrer son travail une nouvelle fois, dans d’autres régions en y apportant une dimension supplémentaire.

Cet artiste américain recréé des statues de l’univers Pokémon en proposant un voyage temporel à l’époque où elles auraient été abîmées et délabrées par le temps. On retrouve du bronze et du quartz dans les sculptures pour donner un effet cristallisé.

Après deux expériences passées à Tokyo et New York, cette exposition d’art sera à découvrir au Japon dans le courant du mois de février avec la projection d’un court métrage. Ce film est produit par Arsham lui-même et par Kunihiko Yuyama. Divisée en 5 séries, l’exposition " A Ripple in Time " se déroulera dans cinq lieux de Tokyo : Nanzuka Underground, Sogetsu Plaza, Nanzuka 2G, Roppongi Hills 66 Plaza et 3110NZ.

Il faudra parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour découvrir ces œuvres d’art !