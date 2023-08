Pokemon Presents : un DLC pour écarlate et violet, et trois "nouveaux" jeux pour la Switch

Du côté jeu, ce Pokemon Presents ouvre les hostilités avec Detective Pikachu Return, la suite du Detective Pikachu (le jeu vidéo, et non le film) sorti en 2016 sur 3DS au Japon et un peu plus tard, en 2018, sur nos consoles européennes.

Dans ce jeu il vous faudra résoudre des énigmes à l’aide de Pikachu, qui vous permettra notamment de communiquer directement avec les autres Pokémons. Beaucoup plus axé sur le dialogue et la réflexion que les jeux Pokémon classiques, ce titre pourrait en surprendre plus d’un s’il s’avère être de la même qualité que son prédécesseur.