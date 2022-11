Pokémon Écarlate-Violet : la dernière bande-annonce surprend et déçoit

Et oui, comme à chaque pré-sortie de nouvelles versions de Pokémon, les fuites d’informations et de visuels sont en train d’envahir Twitter et Reddit… Avant de se faire supprimer par Nintendo et The Pokémon Company.

Sans vous ouvertement spoiler quoi que ce soit, de nouveaux Pokémon, des évolutions de starters, la carte du jeu et des éléments du scénario ont fuité. La question qui nous vient à l’esprit est de savoir comment certains "leakers" ont déjà obtenu des versions (espagnoles !) d’Écarlate et Violet.

Si vous voulez à tout prix éviter de vous faire spoiler, on vous recommande chaudement de blacklister des mots-clés sur vos réseaux !

Pokémon Violet et Pokémon Écarlate seront disponibles le vendredi 18 novembre sur Nintendo Switch.