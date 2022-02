Pokémon Day : voici les nouveautés annoncées

Ce dimanche 27 février se déroulait le Pokémon Day. L’occasion de découvrir les nouveautés prévues pour 2022.

Pokémon Écarlate et Violet

Quelques mois après Légendes Pokémon : Arceus, la franchise sera de retour avec deux nouveaux opus. Il s’agira d’une aventure plus classique, même si Nintendo annonce que “ces nouveaux jeux viendront bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et joueuses d’explorer librement un monde ouvert.”

Attendus pour la fin de l’année, Écarlate et Violet seront disponibles sur Switch, et proposera trois Pokémon de base très mignons : Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Le choix s’annonce difficile.