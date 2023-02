Pokémon Day : l’avalanche d’annonces pour les 27 ans de la licence !

Pokémon Sleep est un jeu mobile en réalité augmentée. Au-delà d’analyser notre sommeil déjà très flingué, l’application nous permettra de jouer à Pokémon GO. Mais comment ? Et bien avec un nouveau gadget intitulé "le Pokémon GO + Plus". Oui, il y a deux fois le mot "plus" dans le nom. Afin de plus plus rentabiliser notre temps de jeu pendant que nous dormons.

Pas mal, non ? C’est japonais. Et en plus, Pikachu viendra vous chanter des berceuses (véridique).