Pokémon : comment récupérer l’un des Pokémon fétiches de Sacha du Bourg-Palette ?

Le 27 mars prochain, vous ne pourrez plus acheter ni télécharger gratuitement quelconque jeu vidéo ou démo sur l’eshop de la Nintendo 3DS et la Wii U. Les consoles ayant plus de dix ans, Nintendo a jugé opportun de laisser tomber les fans et utilisateurs de ces consoles.

C’est donc l’occasion de récupérer un Pokémon très spécial sur la démo de Pokémon version Soleil et version Lune. Pourquoi spécial ? Car il n’a pas sa forme habituelle, ni sa forme chromatique (où il s’avère arborer une couleur noire uniforme). En effet, il s’agit d’un design spécifique, unique et donc : rare.